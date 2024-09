Er schoss einem Mann ins Bein! Polizei schnappt Tatverdächtigen

Hamburg - Endlich haben sie ihn! Ende August ist einem 33 Jahre alten Mann in Hamburg -Harburg bei einem Streit in den Oberschenkel geschossen worden. Der Täter flüchtete anschließend. Nun konnte er im Ausland gefasst werden.

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen in der Schweiz festnehmen. © Lenthe-Medien

Wie die Hamburger Polizei am Mittwoch erklärte, sei der Tatverdächtige bereits am vergangenen Samstag in der Schweiz festgenommen worden.

Bei den Ermittlungen war ein 32-jähriger Türke ins Visier der Beamten geraten, der die Schüsse auf das Opfer abgegeben haben soll.

Zudem hatten sich Hinweise auf seinen Aufenthaltsort in der Schweiz ergeben.