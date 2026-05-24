Eskalation in Hamburger Jugendknast! Häftlinge greifen Mitarbeiter an, mehrere Verletzte

Jork - Drei Häftlinge eines Hamburger Jugendgefängnisses sollen drei Mitarbeiter der Einrichtung angegriffen und zwei von ihnen verletzt haben. Das teilte die zuständige Hamburger Justizbehörde nun mit.

In der Justizvollzugsanstalt Hahnöfersand wurden zwei Mitarbeiter bei einer Auseinandersetzung verletzt. © NEWS5 / Sebastian Peters

Der Zwischenfall ereignete sich am Samstagnachmittag. Demnach handelte es sich um eine kurze Auseinandersetzung, die bereits "anstaltsintern geregelt" worden sei, als die Polizei eintraf.

Auch, dass es sich bei dem Vorfall um einen Ausbruchsversuch handelte, kursierte teilweise in den Medien. Beamte konnten diese Information allerdings nicht bestätigen.

Seit Sonntagnachmittag ist bekannt: Die Insassen sollen zunächst einen Bediensteten des Gefängnisses wenige Minuten in einem Materialraum festgehalten und ihm einen Schlüssel gestohlen haben.

Der Mitarbeiter sei dabei leicht verletzt worden. Einer der Gefangenen hat demnach den Schlüssel genutzt, um in eine andere Station des Gefängnisses zu gehen. Dort sei er von anderen Sicherheitsleuten aufgehalten worden.

Ein Mitarbeiter des Gefängnisses sei schwer verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, und soll dieses wieder am Sonntag verlassen. Bei der Anstalt handelt es sich um das zentrale Jugendgefängnis der Stadt.

Die Hamburger Justizbehörde teilte mit, der Fall werde der Staatsanwaltschaft übergeben. Zwei der Gefangenen sind nach dem Vorfall verlegt worden. Ein weiterer soll am Sonntag verlegt werden. Die Hamburger Justizbehörde war für TAG24 bislang nicht zu erreichen.