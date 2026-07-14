Älterer Herr verstirbt nach Prügelei in Hamburg: Tatverdächtiger stellt sich bei der Polizei

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In Eidelstedt gerieten zwei Männer in Streit. Ein 79-Jähriger wurde verletzt und verstarb. Der Tatverdächtige stellte sich am Montag bei der Polizei.

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Streit mit schrecklichen Folgen: Am Freitagabend prügelten sich zwei Männer in Hamburg-Eidelstedt. Einer der Männer verstarb an den schweren Verletzungen, der andere flüchtete. Jetzt teilte die Polizei mit: Ein Tatverdächtiger hat sich gestellt.

Polizei und Retter eilten zum Ort des Geschehens, für den älteren Herrn konnten sie aber nicht mehr viel tun. (Symbolbild)
Polizei und Retter eilten zum Ort des Geschehens, für den älteren Herrn konnten sie aber nicht mehr viel tun. (Symbolbild)  © Bodo Marks/dpa

Am Montagnachmittag meldete sich nach Angaben der Beamten ein 26-Jähriger in Begleitung seines Rechtsanwaltes im Hamburger Polizeipräsidium.

Die Folge: Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Am Dienstagvormittag habe dann eine Haftrichterin einen Haftbefehl erlassen, sodass sich der Mann inzwischen in U-Haft befindet.

Wie die Polizei Hamburg bereits am Samstag mitteilte, geriet nach bisherigen Erkenntnissen ein 79-jähriger Mann mit einem anderen Beteiligten in einer Gaststätte in Streit.

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Im weiteren Verlauf kam es vor dem Lokal zu einer Schlägerei zwischen den beiden Männern. Dabei stürzte der 79-Jährige und verletzte sich lebensgefährlich. Daraufhin flüchtete der andere Beteiligte, bei dem es sich offenbar um den 26-Jährigen handelt, über die Holsteiner Chaussee in Richtung Wiebischenkamp.

Vor Ort versorgten Rettungskräfte und ein Notarzt den Verletzten. Unter Reanimationsmaßnahmen wurde der 79-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb der Mann kurz darauf. Die Ermittlungen dauern an.

Erstmeldung am 11. Juli um 12.56 Uhr, aktualisiert am 14. Juli um 17.21 Uhr.

Titelfoto: Bodo Marks/dpa

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