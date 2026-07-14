Älterer Herr verstirbt nach Prügelei in Hamburg: Tatverdächtiger stellt sich bei der Polizei

Hamburg - Streit mit schrecklichen Folgen: Am Freitagabend prügelten sich zwei Männer in Hamburg-Eidelstedt. Einer der Männer verstarb an den schweren Verletzungen, der andere flüchtete. Jetzt teilte die Polizei mit: Ein Tatverdächtiger hat sich gestellt.

Polizei und Retter eilten zum Ort des Geschehens, für den älteren Herrn konnten sie aber nicht mehr viel tun. (Symbolbild) © Bodo Marks/dpa

Am Montagnachmittag meldete sich nach Angaben der Beamten ein 26-Jähriger in Begleitung seines Rechtsanwaltes im Hamburger Polizeipräsidium.

Die Folge: Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Am Dienstagvormittag habe dann eine Haftrichterin einen Haftbefehl erlassen, sodass sich der Mann inzwischen in U-Haft befindet.

Wie die Polizei Hamburg bereits am Samstag mitteilte, geriet nach bisherigen Erkenntnissen ein 79-jähriger Mann mit einem anderen Beteiligten in einer Gaststätte in Streit.

Im weiteren Verlauf kam es vor dem Lokal zu einer Schlägerei zwischen den beiden Männern. Dabei stürzte der 79-Jährige und verletzte sich lebensgefährlich. Daraufhin flüchtete der andere Beteiligte, bei dem es sich offenbar um den 26-Jährigen handelt, über die Holsteiner Chaussee in Richtung Wiebischenkamp.