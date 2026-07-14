Älterer Herr verstirbt nach Prügelei in Hamburg: Tatverdächtiger stellt sich bei der Polizei
Hamburg - Streit mit schrecklichen Folgen: Am Freitagabend prügelten sich zwei Männer in Hamburg-Eidelstedt. Einer der Männer verstarb an den schweren Verletzungen, der andere flüchtete. Jetzt teilte die Polizei mit: Ein Tatverdächtiger hat sich gestellt.
Am Montagnachmittag meldete sich nach Angaben der Beamten ein 26-Jähriger in Begleitung seines Rechtsanwaltes im Hamburger Polizeipräsidium.
Die Folge: Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Am Dienstagvormittag habe dann eine Haftrichterin einen Haftbefehl erlassen, sodass sich der Mann inzwischen in U-Haft befindet.
Wie die Polizei Hamburg bereits am Samstag mitteilte, geriet nach bisherigen Erkenntnissen ein 79-jähriger Mann mit einem anderen Beteiligten in einer Gaststätte in Streit.
Im weiteren Verlauf kam es vor dem Lokal zu einer Schlägerei zwischen den beiden Männern. Dabei stürzte der 79-Jährige und verletzte sich lebensgefährlich. Daraufhin flüchtete der andere Beteiligte, bei dem es sich offenbar um den 26-Jährigen handelt, über die Holsteiner Chaussee in Richtung Wiebischenkamp.
Vor Ort versorgten Rettungskräfte und ein Notarzt den Verletzten. Unter Reanimationsmaßnahmen wurde der 79-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb der Mann kurz darauf. Die Ermittlungen dauern an.
Erstmeldung am 11. Juli um 12.56 Uhr, aktualisiert am 14. Juli um 17.21 Uhr.
Titelfoto: Bodo Marks/dpa