Explosion mitten in Hamburger Innenstadt: Mehrere Männer im Auto auf der Flucht

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Mittwochnacht kam es in der Hamburger Innenstadt zu einer Explosion an einem Geschäft. Vier Verdächtige wurden in Mecklenburg-Vorpommern festgenommen.

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Ein lauter Knall in der Dunkelheit! Mitten in der Nacht zu Mittwoch hat es in der Hamburger Altstadt eine Explosion gegeben. Ein Bekleidungsgeschäft wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Die Polizei hat den Bereich vor dem Bekleidungsgeschäft in der Hamburger Mönckebergstraße abgesperrt.
Die Polizei hat den Bereich vor dem Bekleidungsgeschäft in der Hamburger Mönckebergstraße abgesperrt.  © Bodo Marks/dpa

Wie die Polizei Hamburg mitteilte, ließen gegen 1.20 Uhr mutmaßlich mehrere Personen einen Sprengkörper im Eingangsbereich eines Geschäftes in der Mönckebergstraße detonieren.

Laut den bisherigen Erkenntnissen des Landeskriminalamts (LKA 75) näherte sich mindestens ein Mann dem Eingang des Geschäfts und ließ dort einen Sprengkörper zurück.

Durch die Explosion wurde das Schaufenster des Geschäfts sowie das Gebäude beschädigt. Personen seien nicht verletzt worden.

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Zunächst hörten Zeugen einen lauten Knall und beobachteten kurz darauf einen Mann, der in ein bereitgestelltes Auto einstieg und davonfuhr.

Vier Verdächtige in Mecklenburg-Vorpommern festgenommen

Durch die Explosion wurden unter anderem die Schaufensterscheiben und die Eingangstür des Geschäfts beschädigt.
Durch die Explosion wurden unter anderem die Schaufensterscheiben und die Eingangstür des Geschäfts beschädigt.  © Bodo Marks/dpa

Später sei dieser Wagen auf der A24 in Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen der Fahndung gestoppt worden.

Die vier Insassen im Alter von 19 bis 50 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Außerdem wurde das Auto sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kämen die Männer in Untersuchungshaft, so die Polizei.

Titelfoto: Bodo Marks/dpa

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