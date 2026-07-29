Explosion mitten in Hamburger Innenstadt: Mehrere Männer im Auto auf der Flucht

Hamburg - Ein lauter Knall in der Dunkelheit! Mitten in der Nacht zu Mittwoch hat es in der Hamburger Altstadt eine Explosion gegeben. Ein Bekleidungsgeschäft wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Die Polizei hat den Bereich vor dem Bekleidungsgeschäft in der Hamburger Mönckebergstraße abgesperrt. © Bodo Marks/dpa

Wie die Polizei Hamburg mitteilte, ließen gegen 1.20 Uhr mutmaßlich mehrere Personen einen Sprengkörper im Eingangsbereich eines Geschäftes in der Mönckebergstraße detonieren.

Laut den bisherigen Erkenntnissen des Landeskriminalamts (LKA 75) näherte sich mindestens ein Mann dem Eingang des Geschäfts und ließ dort einen Sprengkörper zurück.

Durch die Explosion wurde das Schaufenster des Geschäfts sowie das Gebäude beschädigt. Personen seien nicht verletzt worden.

Zunächst hörten Zeugen einen lauten Knall und beobachteten kurz darauf einen Mann, der in ein bereitgestelltes Auto einstieg und davonfuhr.