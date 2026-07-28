Klingelstreich eskaliert: Seniorin steht plötzlich mit Waffe vor Kindern

Hamburg - Nach einer mutmaßlichen Bedrohung in Hamburg -Niendorf am Montagnachmittag sind mehrere Waffen im Haus einer 73-Jährigen sichergestellt worden.

Die Polizei rückte aus, nachdem Kinder offenbar von einer Seniorin (73) mit einer Waffe bedroht wurden. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Auslöser des Einsatzes war nach bisherigen Polizeierkenntnissen ein Klingelstreich: Ein Zwölfjähriger und sein Freund sollen an der Haustür eines Einfamilienhauses geklingelt und anschließend weggelaufen sein.

Kurz darauf habe die Frau die Haustür geöffnet. Nach Angaben der Kinder soll sie ihnen verbal gedroht und dabei eine Waffe in der Hand gehalten haben, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei rückte daraufhin mit mehreren Einsatzkräften an und zog auch die Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen (USE) hinzu.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Hauses fanden die Beamten den Angaben nach zwei Gewehre sowie einen Revolver und stellten die Waffen sicher. Zunächst hieß es, es seien keine Waffen gefunden worden.