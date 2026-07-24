Überfall mit Rasierklinge! Mutige Frau verhindert die Entführung ihres Hundes
Hamburg - Schlimme Szenen in der Hansestadt! Am Donnerstag wurde eine 35-Jährige in Hamburg-Barmbek überfallen. Der Täter wollte mit dem Hund entkommen.
Nach bisherigen Erkenntnissen machte die Frau gegen 17 Uhr einen Spaziergang mit ihren zwei Hunden, teilte die Polizei mit.
In einem Stichweg nahe der Fuhlsbüttler Straße, der parallel zu den Bahngleisen verläuft, wurde die Frau plötzlich von einem fremden Mann mit einer Rasierklinge bedroht.
Der Täter schnappte sich einen der Hunde und drohte, auch das Tier zu verletzen. Dann versuchte der Mann, sich vom Tatort zu entfernen.
Doch die mutige Besitzerin stand ihrem Hund trotz der Gefahr bei. Die 35-Jährige hielt den bewaffneten Räuber fest und wollte mit ihrem Handy die Polizei verständigen.
Der Mann entriss ihr das Smartphone. Anschließend flüchtete er ohne den Hund in Richtung Pfeiffersweg.
Mehrere Streifenwagen der Polizei fahndeten nach dem Räuber, allerdings ohne Erfolg. Immerhin konnte das Handy der Hundehalterin im Zuge der weiteren Maßnahmen unweit des Tatortes gefunden werden.
Polizei bittet Bevölkerung um Hilfe
Der Mann wird von der Polizei wie folgt beschrieben:
- circa 45 Jahre alt
- etwa 1,80 Meter groß
- "osteuropäisches" Erscheinungsbild
- Glatze oder sehr kurze Haare
- bekleidet mit einem schwarzen Pullover, einer dunklen Hose und silbergrauen Sportschuhen
Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040 428656789 oder einer Polizeidienststelle zu melden.
Die Ermittlungen führt das Raubdezernat.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa