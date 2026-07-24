Überfall mit Rasierklinge! Mutige Frau verhindert die Entführung ihres Hundes

Hamburg - Schlimme Szenen in der Hansestadt! Am Donnerstag wurde eine 35-Jährige in Hamburg -Barmbek überfallen. Der Täter wollte mit dem Hund entkommen.

Die eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen machte die Frau gegen 17 Uhr einen Spaziergang mit ihren zwei Hunden, teilte die Polizei mit.

In einem Stichweg nahe der Fuhlsbüttler Straße, der parallel zu den Bahngleisen verläuft, wurde die Frau plötzlich von einem fremden Mann mit einer Rasierklinge bedroht.

Der Täter schnappte sich einen der Hunde und drohte, auch das Tier zu verletzen. Dann versuchte der Mann, sich vom Tatort zu entfernen.

Doch die mutige Besitzerin stand ihrem Hund trotz der Gefahr bei. Die 35-Jährige hielt den bewaffneten Räuber fest und wollte mit ihrem Handy die Polizei verständigen.

Der Mann entriss ihr das Smartphone. Anschließend flüchtete er ohne den Hund in Richtung Pfeiffersweg.

Mehrere Streifenwagen der Polizei fahndeten nach dem Räuber, allerdings ohne Erfolg. Immerhin konnte das Handy der Hundehalterin im Zuge der weiteren Maßnahmen unweit des Tatortes gefunden werden.