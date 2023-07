Fast-Mord an 48-Jähriger durch 20 Jahre jüngeren Ex-Freund

Hamburg – Am gestrigen Dienstagmorgen kam es im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg zu einem versuchten Mord an einer 48-jährigen Frau. Der 28 Jahre alte Ex-Freund wurde festgenommen und muss sich vor einem Haftrichter verantworten.

Der 28-jährige Tatverdächtige wurde von der Polizei festgenommen und muss sich am heutigen Mittwoch vor einem Haftrichter verantworten. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa (Symbolbild)

Wie die Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte, war das Ex-Paar nach ersten Erkenntnissen in der gemeinsam genutzten Wohnung in einen heftigen Streit geraten.

Die 48-Jährige soll zum Tatzeitpunkt laut nach Hilfe geschrieben haben, weshalb ein Nachbar die Polizei alarmierte.

Als die Beamten kurze Zeit später an der Wohnung eintrafen, wirkte der Mann mit harter Gewalt auf seine Ex-Freundin ein. Die Polizisten nahmen den 28-Jährigen vorläufig fest.

Durch den Angriff wurde die Frau besonders am Hals verletzt und deshalb umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Anhand der Verletzungen der 48-Jährigen wird davon ausgegangen, dass sie sich zwischenzeitig in Lebensgefahr befand.