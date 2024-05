Rasierklingen-Attacke auf SPD-Politiker: "Blutete heftig"

Der Hamburger SPD-Spitzenkandidat Olcay Aydik (26) wurde durch eine Rasierklinge verletzt. © Screenshot Instagram/Olcay.Aydik

Der Mann habe sich eine Schnittverletzung am Handrücken und am Mittelfinger zugezogen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch auf Anfrage.

Bei dem Verletzten handle es sich um Olcay Aydik, Spitzenkandidat der SPD in Hamburg-Hamm für die Bezirkswahl am 9. Juni.

Die Tat habe sich am Sonntagmorgen im Stadtteil Hamm ereignet. Unbekannte sollen dabei eine Rasierklinge auf der Rückseite des Plakats mit Paketband befestigt haben.

Als der Sozialdemokrat das abgerissene Plakat wieder habe aufstellen wollen, habe er in die Klinge gefasst.

Der Polizeisprecher sagte, der Staatsschutz habe den Fall übernommen und ermittle nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.