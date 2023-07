Frau in Hamburg niedergeschossen: Lebensgefährte festgenommen!

Hamburg - In Hamburg-Dulsberg ist am Mittwochabend eine 41-jährige Frau mutmaßlich mit einer Schusswaffe lebensgefährlich verletzt worden.

Die Polizei nahm den 34-Jährigen vor Ort fest. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Ihr 34 Jahre alter Lebensgefährte wurde festgenommen, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der Einsatz der Polizei begann demnach am Mittwochabend um 23.10 Uhr in der Elsässer Straße.

Die 41-Jährige sei mit lebensgefährlichen Verletzungen in einer Wohnung gefunden worden. Nach NDR-Informationen erlitt sie eine Schussverletzung am Kopf. Sie kam in ein Krankenhaus. Dort wurde sie offenbar notoperiert.

Ob es sich tatsächlich um Verletzungen durch eine Schusswaffe handele, war zunächst unklar. Das Landeskriminalamt hat den Angaben zufolge die Ermittlungen übernommen.