Frau nach Messerangriff in Hamburg festgenommen: Keine Hinweise auf politisches Motiv

Hamburg - Großeinsatz am Hamburger Hauptbahnhof! Gegen 18 Uhr kam es am Freitag auf dem Bahnsteig von Gleis 13 und 14 zu einem Messerangriff mit mehreren Verletzten. Kurz darauf hat die Polizei eine 39-jährige Frau als Tatverdächtige festgenommen. Sie soll nicht aus einer politische Motivation gehandelt haben, wie ein Sprecher am späten Abend mitteilte.