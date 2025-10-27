Gefesselt und beraubt: Masken-Mann überrascht Ehepaar im Schlaf

Hamburg - Horror, in Hamburg-Uhlenhorst ! In der Nacht zu Montag ist dort ein Maskierter in die Wohnung eines Ehepaars (57 und 59 Jahre alt) eingedrungen, hat die beiden aus dem Schlaf gerissen und erbarmungslos attackiert.

Ein maskierter Mann hat offenbar ein Ehepaar in Hamburg-Uhlenhorst im Schlaf überfallen und ausgeraubt. Die Polizei sucht nach ihm. (Symbolfoto) © 123rf/andreypopov

Nach Angaben der Polizei Hamburg verschaffte sich der Täter gegen 3.05 Uhr Zutritt in die Hochparterrewohnung des Paares am Schwanenwik. Innen setzte er nach aktuellem Stand der Ermittlungen Reizgas gegen die beiden ein - während sie noch im Bett lagen!

Im Anschluss fesselte er die Eheleute und verlangte Bargeld sowie Wertgegenstände. Kurze Zeit später flüchtete der Maskierte in unbekannte Richtung. Dem überfallenen Paar gelang es selbst, sich zu befreien. Sie wählten den Notruf.

Die Polizei fahndete nach dem Räuber mit einem Dutzend Streifenwagen, Zivilfahndern sowie einem Diensthund - bislang noch ohne größeren Erfolg. Der dunkel gekleidete Mann ist noch immer auf freiem Fuß.