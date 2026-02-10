Golf rast in Juwelier: Polizei nimmt drei Männer vorläufig fest

Hamburg - Schock in Hamburg : Ein VW Golf ist am frühen Dienstagmorgen mit mehreren Tätern in das Schaufenster eines Juweliers gerast. Auch Schmuck sei entwendet worden.

Am Dienstagmorgen ist ein Auto in das Schaufenster eines Hamburger Juweliers gefahren. © Lenthe-Medien

Gegen 3.32 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Harburger Rathausstraße gerufen, so ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24.

Nach ersten Erkenntnissen habe ein Zeuge zunächst einen lauten Knall wahrgenommen und anschließend beobachtet, dass ein schwarzer VW Golf in die Frontscheibe des Juweliergeschäfts gefahren war.

Ein weiterer Zeuge habe kurz darauf drei männliche Personen gesehen, die mit einem weiteren dunklen Wagen geflüchtet seien.

Als die Beamten an der Einsatzstelle eintrafen, konnte jedoch zunächst keine Person mehr angetroffen werden.

"Die Fahndungsmaßnahmen sind mittlerweile abgeschlossen", so der Sprecher am Morgen weiter.