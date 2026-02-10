Golf rast in Juwelier: Polizei nimmt drei Männer vorläufig fest
Hamburg - Schock in Hamburg: Ein VW Golf ist am frühen Dienstagmorgen mit mehreren Tätern in das Schaufenster eines Juweliers gerast. Auch Schmuck sei entwendet worden.
Gegen 3.32 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Harburger Rathausstraße gerufen, so ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24.
Nach ersten Erkenntnissen habe ein Zeuge zunächst einen lauten Knall wahrgenommen und anschließend beobachtet, dass ein schwarzer VW Golf in die Frontscheibe des Juweliergeschäfts gefahren war.
Ein weiterer Zeuge habe kurz darauf drei männliche Personen gesehen, die mit einem weiteren dunklen Wagen geflüchtet seien.
Als die Beamten an der Einsatzstelle eintrafen, konnte jedoch zunächst keine Person mehr angetroffen werden.
"Die Fahndungsmaßnahmen sind mittlerweile abgeschlossen", so der Sprecher am Morgen weiter.
Ermittlungen laufen auf Hochtouren
Bei der Fahndung waren mehr als ein Dutzend Funkstreifenwagenbesatzungen, ein Diensthund sowie Polizeikräften der Bundespolizei im Einsatz. Die Suche führte zu einem verdächtigen Fahrzeugs im Bereich der Bundesstraße 75.
Die drei männlichen Insassen (24, 22, 21) konnten durch die Beamten vorläufig festgenommen werden. Zudem stellten die Einsatzkräfte mögliche Beweismittel sicher. Die Ermittlungen dauern an.
Erstmeldung um 7.33 Uhr, aktualisiert um 11.13 Uhr.
