 10.544

Party läuft aus dem Ruder: Gesuchter Mann springt aus Hochhaus

Freitagabend kam es bei einer Party in einem Hochhaus zu einem Streit. Anschließen sprang eine Person aus dem Fenster. Zwei Personen sind verletzt.

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Diese Party eskalierte: Nach einem Streit sprang ein Mann aus einem Hochhaus in Hamburg-Harburg, um vor der Polizei zu flüchten.

Der gesuchte Mann soll aus dem zweiten oder dritten Stock gesprungen sein.
Der gesuchte Mann soll aus dem zweiten oder dritten Stock gesprungen sein.  © Christoph Seemann/Hamburg News

Wie ein Polizeisprecher des Lagedienstes Hamburg auf Anfrage von TAG24 mitteilte, soll es auf einer lauten Party am Freitagabend zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen sein.

Ob die Personen ausschließlich Partygäste waren oder ob es zwischen Feiernden und Anwohnern zu einem Streit gekommen war, konnte die Polizei noch nicht sagen.

Gegen 23.27 Uhr wurden die Beamten zu einem Hochhaus in den Hardauring gerufen. Als die Einsatzkräfte dort ankamen, stand bereits ein 38-Jähriger leicht verletzt vor dem Gebäude.

Sexualdelikt im Bus löst Großfahndung der Polizei aus
Hamburg Crime Sexualdelikt im Bus löst Großfahndung der Polizei aus

Eine zweite Person lag vor dem Hochhaus, diese soll entweder aus dem zweiten oder dritten Stock gesprungen sein, wollte jedoch nicht mit den Polizisten sprechen.

Mit diesem Sprung vom Balkon wollte der 37-Jährige vor der Polizei fliehen, da ein Haftbefehl gegen ihn vorlag, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Er sei jedoch von Polizisten gefasst worden. Warum gegen ihn ein Haftbefehl vorlag, war zunächst nicht bekannt.

Beide kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Erstmeldung um 8.43 Uhr, zuletzt aktualisiert 14.32 Uhr.

Titelfoto: Christoph Seemann/Hamburg News

Mehr zum Thema Hamburg Crime: