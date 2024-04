Geldautomaten-Sprengung schlägt fehl: Polizei schickt Entschärfer

Hamburg - Großeinsatz in Hamburg ! Polizei und Feuerwehr waren am Dienstag mit einem Großaufgebot im Stadtteil Lurup.

Polizisten sichern den Sperrbereich um die Postbankfiliale. © HamburgNews

In der Nacht zum Dienstag haben Kriminelle gegen 3.43 Uhr nach derzeitigem Ermittlungsstand versucht, zwei Geldautomaten in der dortigen Postbankfiliale aufzusprengen, teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Das gelang allerdings nicht. Die Geldautomaten wurden durch kleinere Detonationen beschädigt. Doch an das erhoffte Bargeld gelangten die Täter nicht.

Weil am Tatort Reste des mutmaßlichen Sprengstoffs gefunden wurden, setzte die Polizei vorsorglich einen Entschärfer ein.

Während des Einsatzes war der Bereich um die Bank weiträumig abgesperrt.