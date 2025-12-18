Großeinsatz mit Spezialkräften in einem Hochhaus: Zwei Männer verletzt

Hamburg - Am Mittwochabend sorgte eine Auseinandersetzung in Hamburg -Steilshoop für einen Großeinsatz der Polizei . Zwei Männer wurden verletzt.

Laut Reporter vor rückten die Polizisten mit 14 Streifenwagen an. © Nonstopnews

Gegen 19.10 Uhr wurde die Polizei in den Fritz-Flinte-Ring im Hamburger Problemviertel Steilshoop gerufen, so ein Sprecher Lagedienstes der Polizei gegenüber TAG24.

Der Anrufer habe von mehreren Personen berichtet, die in eine Wohnung eingedrungen seien. Die Polizei rückte mit etlichen Streifenwagen, Spezialkräften des Unterstützungskommandos und der Bereitschaftspolizei an.

Die Kräfte seien laut Reporter vor Ort mit Schutzschildern und gezogenen Maschinenpistolen vorgegangen.

In der betroffenen Wohnung trafen die Beamten allerdings nur noch zwei Männer (26, 44) an. Beide waren verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Über die Schwere der Verletzung konnte der Sprecher keine Angaben machen.

Hintergrund der Auseinandersetzung seien zivilrechtliche Streitigkeiten um das Mietverhältnis. Möglicherweise seien die Personen aufgetaucht, um dem Nachdruck zu verleihen und anschließend wieder verschwunden.