Hamburger Flughafen teilweise geräumt: Das war der Grund

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Die teilweise Räumung des Hamburger Flughafens war eine Reaktion auf einen unbefugten Mann im Sicherheitsbereich.

Von Martin Fischer,Lukas Karl Müller

Hamburg - Wegen einer "polizeilichen Lage" am Hamburger Flughafen musste der Airport teilweise geräumt werden. Grund war ein unbefugter Mann im Sicherheitsbereich.

Der Sicherheitsbereich des Hamburger Flughafens ist geräumt worden. (Archivfoto)
Der Sicherheitsbereich des Hamburger Flughafens ist geräumt worden. (Archivfoto)  © Marcus Brandt/dpa

Der Mann sei "unbewusst durch Drücken eines Notknopfes" in den Bereich gelangt, sagte eine Flughafensprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Er sei schnell aufgefunden worden. Der Vorfall habe sich um kurz nach 9 Uhr zugetragen. 

Nach Angaben der Bundespolizei mussten Reisende, die sich hinter der Sicherheitskontrolle befanden, zurück vor die Kontrolle. Auch bereits in den Maschinen sitzende Passagiere mussten demnach wieder aussteigen. Der Flughafen bestätigte das. Es habe sich um eine vorgeschriebene Vorsichtsmaßnahme gehandelt.

Zu Verspätungen und Ausfällen von Abflügen machte der Flughafen zunächst keine näheren Angaben. Die Ankünfte seien nicht betroffen, sagte die Sprecherin.

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Gut zweieinhalb Stunden nach der Sperrung des Sicherheitsbereiches des Hamburger Flughafens ist der Betrieb wieder aufgenommen worden. Die Sicherheitskontrollen seien wieder geöffnet, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. "Wir kehren wieder in den Normalbetrieb zurück."

Eine Bundeswehr-Übung mit Tornado-Kampfflugzeugen am Hamburger Flughafen hatte mit der "polizeilichen Lage" am Airport nichts zu tun.

Nur der Sicherheitsbereich wurde geräumt, andere Teilen des Hamburger Flughafens seien laut Bundespolizei nicht betroffen.
Nur der Sicherheitsbereich wurde geräumt, andere Teilen des Hamburger Flughafens seien laut Bundespolizei nicht betroffen.  © Marcus Brandt/dpa

Bundeswehr-Übung: Kein Zusammenhang

Die seit Montag am Flughafen stationierten sechs Maschinen hätten Hamburg am Vormittag bereits wieder verlassen, sagte ein Sprecher des Taktischen Luftwaffengeschwaders 51 "Immelmann" der Deutschen Presse-Agentur.

Die Übung sei beendet, die Kampfflugzeuge landeten nach Abschluss ihres Trainings wieder bei ihrem eigentlichen Fliegerhorst Jagel in Schleswig-Holstein.

Erstmeldung vom 12. Juni 2026, 10.58 Uhr; letzte Aktualisierung 12.11 Uhr.

Titelfoto: Marcus Brandt/dpa

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