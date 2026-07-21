Polizei schnappt mutmaßliche Waffenhändler: Der Jüngste ist erst 17!

Hamburg - Die Polizei hat zwei Männer im Alter von 17 und 19 Jahren in Hamburg verhaftet. Sie sollen Schreckschusswaffen zu scharfen Waffen umgebaut und verkauft haben.

Bei den Durchsuchungen kamen auch Diensthunde zum Einsatz. (Symbolfoto) © Christoph Reichwein/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, haben Einsatzkräfte Mitte vergangener Woche drei Wohnungen im Bezirk Bergedorf durchsucht.

Hintergrund waren Hinweise darauf, dass ein 17-Jähriger, ein 19-Jähriger und ein 20-Jähriger unter anderem mit umgebauten Schreckschusswaffen gehandelt haben sollen.

Nach umfangreichen Ermittlungen erließ das Amtsgericht Hamburg auf Antrag der Hamburger Staatsanwaltschaft Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle gegen die Beschuldigten.

Am vergangenen Mittwoch durchsuchten die Ermittler mit der Unterstützung von Diensthunden zwei Wohnungen in Neuallermöhe und eine in Moorfleet.

Die Einsatzkräfte beschlagnahmten laut Mitteilung "unter anderem sechs scharfe Schusswaffen und mehrere Schreckschusswaffen sowie diverse Waffenteile, Werkzeuge und pyrotechnische Gegenstände".