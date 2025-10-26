 4.321

Hochzeitsfeier eskaliert zur Schlägerei: Gäste gehen mit Flaschen und Scherben aufeinander los

Fäuste, Flaschen und Scherben: Im Hamburger Stadtteil Tonndorf ist eine Hochzeitsfeier zu einer Schlägerei eskaliert.

Von Benjamin Richter

Hamburg - Fäuste, Flaschen und Scherben: Im Hamburger Stadtteil Tonndorf ist eine Hochzeitsfeier zu einer Schlägerei eskaliert.

Die Polizei ermittelt gegen sieben beteiligte Personen wegen Körperverletzung.
Die Polizei ermittelt gegen sieben beteiligte Personen wegen Körperverletzung.  © Christoph Seemann

Wie die Polizei Hamburg gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Vorfall auf der Jenfelder Allee 75.

Auf einer Hochzeitsfeier gerieten am späten Samstagabend gegen 23.50 Uhr zwei Personen aus noch unbekannter Ursache in einen Streit.

Daraufhin mischten sich fünf weitere in den Streit ein - kurze Zeit später eskalierte die Situation zur Schlägerei.

Sturz aus acht Metern Höhe: Flucht nach Kita-Einbruch endet im Krankenhaus
Hamburg Crime Sturz aus acht Metern Höhe: Flucht nach Kita-Einbruch endet im Krankenhaus

Laut Polizei wurden Fäuste, Flaschen, Glasscherben und möglicherweise auch ein Küchenmesser eingesetzt.

Fünf Menschen wurden verletzt. Ein 29-jähriger Mann musste mit einer fünf Zentimeter breiten Schnittwunde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Vier weitere Personen im Alter von 41, 37, 30 und 34 Jahren, darunter auch eine Frau, wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt.

Ein 29-Jähriger wurde mit einer fünf Zentimeter breiten Schnittwunde ins Krankenhaus gebracht.
Ein 29-Jähriger wurde mit einer fünf Zentimeter breiten Schnittwunde ins Krankenhaus gebracht.  © Christoph Seemann

Schlägerei auf Hochzeitsfeier in Hamburg: Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Gegen die sieben beteiligten Personen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Bislang ist noch unklar, weshalb es zu der Schlägerei kam.

Die Polizei stellte vor Ort mehrere Beweismittel sicher. Um 3.24 Uhr war der Einsatz beendet.

Titelfoto: Christoph Seemann

Mehr zum Thema Hamburg Crime: