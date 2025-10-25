Einsatzkräfte kontrollieren mehrere Kioske - und werden fündig

Hamburg - Am Freitagabend rückten Einsatzkräfte zu gleich mehreren Kontrollen in Hamburg aus.

Am Freitagabend rückten Einsatzkräfte zu Durchsuchungen in Hamburg aus. © Lenthe-Medien/Apelt

Im Rahmen eines Verbundeinsatzes des Hauptszollamts, des Bezirksamts Altona und der Polizei überprüften Einsatzkräfte drei verschiedene Objekte, so ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24.

Zwischen 17.46 Uhr und 21.28 Uhr wurde ein Kiosk an der Virchowstraße, das Kiosk "All-to-nah" in der Straße Hohenesch sowie der "Kiosk 12" in der Max-Brauer-Allee durchsucht.

Bei den Überprüfungen ging es vor allem um Betäubungsmittel, illegales Glücksspiel sowie Gewerbeordnung und Hygienevorschriften, erklärte der Sprecher.

Und tatsächlich: In den Örtlichkeiten konnten unter anderem verschiedenste Betäubungsmittel, unversteuerte Tabakware sowie Tabakersatzprodukte sichergestellt werden.