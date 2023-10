Jugendliche werfen Palette auf Gleise: S-Bahn muss notbremsen

Hamburg - Zwei Jugendliche sollen eine Euro-Palette auf Gleise in Hamburg geworfen haben.

Die rund 350 Fahrgäste blieben durch die Schnellbremsung unverletzt. Sie verließen den Zug am S-Bahnhaltepunkt Wandsbeker Chaussee, da der Zug zur Kontrolle auf Beschädigungen ausgesetzt werden musste.

Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 20.20 Uhr im Stadtteil Eilbek. Zeugen sahen zwei Personen, die von der Brücke Pappelallee eine Euro-Palette auf die S-Bahngleise geworfen haben, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit.

Polizisten entdeckten einen 15-Jährigen und ein gleichaltriges Mädchen in Tatortnähe. Sie gelten als tatverdächtig. Die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr dauern an.