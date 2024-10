Kurz nach der Tat! Polizei schnappt Wohnmobil-Diebe

Die Polizei hielt das Fahrzeug mit den drei Wohnmobil-Dieben an. © JOTO

Wie eine Sprecherin am Montag erklärte, stellten drei Personen am Abend im Stadtteil Langenhorn ein Wohnmobil an und fuhren anschließend mit einem Golf in Richtung Innenstadt.

Zivilfahnder hatten diesen Vorgang beobachtet und mit Unterstützung einer zivilen Streife den Wagen in der Alsterkrugchaussee angehalten.

Erste Erkenntnisse vor Ort ergaben, dass das Wohnmobil kurz zuvor in Wandsbek gestohlen worden war. Aufgrund dieser Tatsache wurden die drei Männer vorläufig festgenommen.

Bei der Durchsuchung des Golfs fanden die Beamten zudem Aufbruchwerkzeug und Diebesgut, das vermutlich aus anderen Taten stammte.