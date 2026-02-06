Influencerin über Epstein-Akten: "Mein Leben seit ich zwei Jahre alt bin"

Hamburg - Lena Jensen (32) ist als Influencerin aktiv und spricht seit mehreren Jahren über ihre Erfahrung sexuellen Missbrauchs als Kind. Jetzt äußerte auch sie sich zu den zuletzt veröffentlichten Epstein-Akten.

Influencerin Lena Jensen (32) äußerte sich auf Instagram zu den Epstein-Akten. Sie selbst wurde als Kind missbraucht. © Screenshot Instagram/lenajensn (Bildmontage)

"Während die ganze Welt schockiert ist über die Epstein-Akten, kann ich nur sagen: Das war mein Leben seit ich zwei und bis ich sechs Jahre alt war", stieg die 32-Jährige in ihr Video ein, dass sie vor kurzen auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte.

Mit ihrem Clip wolle sie vor allem darauf aufmerksam machen, dass sich Deutschland hinsichtlich sexueller Verbrechen an Kindern und Jugendlichen nicht einfach aus der Affäre ziehen könne.

"Ich habe erzählt, dass ich dabei war, als versucht worden ist, ein Baby neben mir sexuell zu missbrauchen", machte sie deutlich. "Und trotzdem wurde mir gesagt, dass ich lüge oder nur Aufmerksamkeit suche."

Ihr sei in Deutschland eben genau das Gleiche passiert, wie den Kindern und jungen Frauen in den USA, so die Influencerin. "Das wird in allen Ländern passieren. Wir haben hier einfach ein weltweites Problem!"