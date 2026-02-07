Schlägerei eskaliert: Mann erliegt lebensgefährlichen Verletzungen
Hamburg - Nach einer Schlägerei mit mehreren Personen in Hamburg-Eißendorf erlag ein 24-Jähriger seinen schweren Verletzungen.
Freitagnacht kam es in Hamburg-Eißendorf zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Personen, wie der Lagedienst der Polizei Hamburg auf Anfrage von TAG24 am Samstagmorgen mitteilte.
Ein 24-jähriger Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt und musste vor Ort von Einsatzkräften der Feuerwehr reanimiert werden.
Anschließend kam der Verletzte unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Am Nachmittag teilte die Polizei Hamburg mit, dass der Mann seinen schweren Verletzungen erlag.
Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge soll sich der 24-Jährige mit einem 23-jährigen Bekannten im Bereich der Bushaltestelle Eißendorfer Straße/Mehringweg getroffen haben.
Als die beiden zu Fuß durch den Stadtteil gingen, sollen fünf bisher unbekannte, maskierte Männer sie attackiert haben. Daraufhin habe sich der 23-Jährige von seinem Bekannten getrennt, um vor dem Angriff zu fliehen.
Anschließend versuchte der 23-Jährige, ohne Erfolg seinen Bekannten zu kontaktieren. Außerdem suchte er die umliegenden Straßen im Stadtteil Eißendorf ab.
Laut Angaben der Polizei fand er ihn schließlich lebensgefährlich verletzt im Bereich der Straße Göhlbachtal. Der 23-Jährige leistete erste Hilfe und wählte den Notruf.
Die Ermittlungen dauern an
Die Polizei wurde um 2.05 Uhr nach Eißendorf gerufen und leitete eine Sofortfahndung ein. Mehr als ein Dutzend Streifenwagen und Diensthundeführer der Polizei waren vor Ort.
Doch bisher kam es nicht zu einer Festnahme von Tatverdächtigen oder zur eindeutigen Lokalisierung des Tatortes.
Die Kriminaldauerdienst (LKA 26) führte die ersten Ermittlungen. Inzwischen hat die Mordkommission (LKA 41) übernommen.
Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 040-4286-56789 zu melden.
Erstmeldung 8.18 Uhr, zuletzt aktualisiert um 15.06 Uhr.
Titelfoto: André Lenthe/Lenthe-Medien