Schlägerei eskaliert: Mann erliegt lebensgefährlichen Verletzungen

Hamburg - Nach einer Schlägerei mit mehreren Personen in Hamburg-Eißendorf erlag ein 24-Jähriger seinen schweren Verletzungen.

Die Mordkommission ermittelt. © Christoph Seemann/Hamburg News

Freitagnacht kam es in Hamburg-Eißendorf zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Personen, wie der Lagedienst der Polizei Hamburg auf Anfrage von TAG24 am Samstagmorgen mitteilte.

Ein 24-jähriger Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt und musste vor Ort von Einsatzkräften der Feuerwehr reanimiert werden.

Anschließend kam der Verletzte unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Am Nachmittag teilte die Polizei Hamburg mit, dass der Mann seinen schweren Verletzungen erlag.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge soll sich der 24-Jährige mit einem 23-jährigen Bekannten im Bereich der Bushaltestelle Eißendorfer Straße/Mehringweg getroffen haben.

Als die beiden zu Fuß durch den Stadtteil gingen, sollen fünf bisher unbekannte, maskierte Männer sie attackiert haben. Daraufhin habe sich der 23-Jährige von seinem Bekannten getrennt, um vor dem Angriff zu fliehen.

Anschließend versuchte der 23-Jährige, ohne Erfolg seinen Bekannten zu kontaktieren. Außerdem suchte er die umliegenden Straßen im Stadtteil Eißendorf ab.

Laut Angaben der Polizei fand er ihn schließlich lebensgefährlich verletzt im Bereich der Straße Göhlbachtal. Der 23-Jährige leistete erste Hilfe und wählte den Notruf.