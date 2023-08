26.08.2023 07:44 Lebensgefahr! Männer geraten in Streit und gehen mit Messer und Machete aufeinander los

Zwei Nachbarn sind am Freitagabend in Hamburg-Dulsberg in Streit geraten und aufeinander losgegangen. Ein Mann erlitt schwere Schnittverletzungen im Bauch.

Von Robert Stoll

Hamburg - Blutiger Nachbarschaftsstreit! In Hamburg-Dulsberg sind am Freitagabend zwei Männer aneinander geraten. Dabei zückte einer von ihnen ein Messer und verletzte den anderen lebensgefährlich. Die Polizei nahm einen der beiden Männer vorläufig fest. © citynewstv.de Der Streit sei gegen 23 Uhr in einer Wohnung in der Gebweiler Straße ausgebrochen, wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums auf TAG24-Nachfrage erklärte. Die beiden Männer griffen in der Folge zu einem Messer und einer Machete und gingen aufeinander los. Ein 52-Jähriger erlitt dabei Schnittverletzungen im Bauch und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der zweite in den Streit verwickelte Person wurde von der Polizei vorläufig festgenommen. Warum es zu dem Streit gekommen war, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

Titelfoto: citynewstv.de