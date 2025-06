07.06.2025 11:06 Nach Streit mit Ex-Freundin: Mann löst SEK-Einsatz aus

In der Nacht auf Samstag hat erneut ein Mann in einem mutmaßlich psychischen Ausnahmezustand einen SEK-Einsatz in Hamburg-Osdorf ausgelöst.

Von Ella Krum

Hamburg - In der Nacht zu Samstag hat erneut ein Mann in einem mutmaßlich psychischen Ausnahmezustand einen SEK-Einsatz in Hamburg-Osdorf ausgelöst. Alles in Kürze Mann löst SEK-Einsatz in Hamburg-Osdorf aus

Streit mit Ex-Freundin eskalierte

Mann drohte mit Selbstverletzung

SEK stürmte Wohnung gegen Mitternacht

Mann festgenommen, niemand verletzt Mehr anzeigen Das SEK wurde am Freitagabend zur Unterstützung angefordert. © NEWS5 / Fabian Höfig Zuvor soll es laut Polizei zu einem Streit mit seiner Ex-Freundin gekommen sein, der dann eskalierte: Der Mann verschanzte sich in der Wohnung und drohte damit, sich selbst etwas anzutun. Die Beamten riefen das Spezialeinsatzkommando (SEK) zur Unterstützung. Gegen Mitternacht stürmte das SEK dann die Wohnung. Der Mann, laut Polizei etwa Mitte 40, ließ sich widerstandslos festnehmen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Er wurde zur weiteren Abklärung auf eine Polizeiwache gebracht. Hamburg Crime Bewaffneter Überfall auf Tankstelle! Täter flieht mit geringer Beute Während des Einsatzes waren die umliegenden Straßen Rugenbarg, Sandort und Blomkamp voll gesperrt. Anwohner wurden laut einem Reporter vor Ort teilweise aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: NEWS5 / Fabian Höfig