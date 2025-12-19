Mann rennt blutend auf die Straße: Auch sein Portemonnaie fehlt
Hamburg - Schock in der Hansestadt! Am Freitagabend gegen kurz vor 22 Uhr rannte in Hamburg plötzlich ein Mann blutend auf die Straße.
Als die Einsatzkräfte eintrafen konnte dieser jedoch keine Angaben dazu machen, was geschehen war, so ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24.
Nach ersten Erkenntnissen zeigte sich, dass die Person Streit im Umfeld einer Tankstelle in der Amsinckstraße gehabt haben soll. Außerdem fehlte das Portemonnaie des Mannes, weshalb die Polizei von einem Raubüberfall ausgehe.
Hinzu kam, dass der Betroffene eine circa ein Zentimeter tiefe Schnitt- oder Stichwunde unterhalb des Kinns hatte. Der Mann kam daraufhin ins Krankenhaus und wurde genäht.
Lebensgefahr bestand jedoch keine, so der Sprecher weiter. Die Polizei ermittelt nun wegen Raub. Der Mann selbst konnte bislang keine Angaben zu dem Vorfall machen.
