Mann rennt blutend auf die Straße: Auch sein Portemonnaie fehlt

Hamburg - Schock in der Hansestadt! Am Freitagabend gegen kurz vor 22 Uhr rannte in Hamburg plötzlich ein Mann blutend auf die Straße.

Am Freitagabend wurde ein Mann in Hamburg in der Nähe einer Tankstelle bei einem Raubüberfall verletzt. © NEWS5 / Sebastian Peters

Als die Einsatzkräfte eintrafen konnte dieser jedoch keine Angaben dazu machen, was geschehen war, so ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24.

Nach ersten Erkenntnissen zeigte sich, dass die Person Streit im Umfeld einer Tankstelle in der Amsinckstraße gehabt haben soll. Außerdem fehlte das Portemonnaie des Mannes, weshalb die Polizei von einem Raubüberfall ausgehe.

Hinzu kam, dass der Betroffene eine circa ein Zentimeter tiefe Schnitt- oder Stichwunde unterhalb des Kinns hatte. Der Mann kam daraufhin ins Krankenhaus und wurde genäht.