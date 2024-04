02.04.2024 08:16 Mann verabredet sich mit 19-Jähriger und wird von zwei Typen ausgeraubt

In Hamburg-Wilstorf wurde am späten Ostermontag ein junger Mann ausgeraubt. Er wollte sich am Außenmühlenpark mit einer jungen Frau treffen.

Von Oliver Wunder

Hamburg - Im Hamburger Süden wurde am späten Ostermontag ein junger Mann ausgeraubt. Polizei und Rettungsdienst waren am Montagabend am Außenmühlenpark im Einsatz. © Lenthe-Medien Die Tat geschah gegen 21.30 Uhr im Stadtteil Wilstorf, sagte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei zu TAG24. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge verabredete sich ein junger Mann im Internet mit einer 19-Jährigen. Möglicherweise aus sexuellen Motiven, denn als Treffpunkt wählten sie den Parkplatz vor dem geschlossenen MidSommerland-Bad am Außenmühlenpark, außerdem steckte er extra Geld ein. Hamburg Crime Betrunkener fährt ohne Ticket und zeigt Hitlergruß Doch statt der weiblichen Internetbekanntschaft warteten dort zwei Männer. Das Duo schlug dem jungen Mann ins Gesicht und raubte ihn aus. Die beiden stahlen sein Handy und das Geld. Die Täter konnten entkommen. Der junge Mann wurde vom Rettungsdienst behandelt und ins Krankenhaus gebracht.

