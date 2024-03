23.03.2024 15:40 Mann wandert nach Streit am Bahnhof ins Gefängnis

Die Polizei hat am frühen Samstagmorgen einen per Haftbefehl gesuchten Mann in Hamburg-St.-Pauli festgenommen.

Von Oliver Wunder

Hamburg - Die Polizei hat am frühen Samstagmorgen einen Mann in Hamburg festgenommen. Der 24-Jährige wurde per Haftbefehl gesucht. Im Bahnhof Reeperbahn kam es erst zu einem Streit und dann zum Polizeieinsatz. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa Der Vorfall ereignete sich gegen 3.01 Uhr, teilte die Bundespolizei mit. Der 24-Jährige stritt sich im Bahnhof Reeperbahn lautstark mit einer anderen Person. Dadurch wurden die dort zur Gewaltprävention eingesetzten Bundespolizisten aus Uelzen auf ihn aufmerksam. Die Beamten überprüften die Personalien des tunesischen Staatsangehörigen und stellten fest, dass er zur Festnahme ausgeschrieben war. Hamburg Crime Schwarzarbeit? Zoll nimmt Baustellen ins Visier und wird fündig Die Staatsanwaltschaft Lüneburg suchte den Mann. Wegen Diebstahls wurde eine Geldstrafe von 900 Euro verhängt. Die hatte er aber nicht gezahlt und muss daher 30 Tage als Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Da er das Geld auch am Samstag nicht zahlen konnte, wurde der 24-Jährige in ein Gefängnis gesteckt.

Titelfoto: Marcus Brandt/dpa