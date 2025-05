Mann wird beim Schwarzfahren erwischt, plötzlich sitzt er im Gefängnis

Hamburg - Hoppla, aufgeflogen! Ein Mann (28) wird in der S-Bahn beim Schwarzfahren erwischt und schnell stellt sich heraus, dass das nicht sein größtes Problem ist.

Eine Streife der Bundespolizei wurde am S-Bahnhof Blankenese hinzugezogen, um die Personalien des Schwarzfahrers zu klären. (Symbolbild) © Bundespolizei

Der Fahrgast wurde am Donnerstag gegen 16 Uhr in einer S-Bahn an der Station Blankenese von der DB-Sicherheit auf sein Ticket kontrolliert.

Er hatte keins und konnte sich auch nicht ausweisen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Kontrolleure verständigten daraufhin eine Streife der Bundespolizei.

Nach fahndungsmäßiger Überprüfung der Personalien durch die Beamten wurde schnell klar: Dieser Mann wird gesucht und ist zur Festnahme ausgeschrieben.

"Seit Ende Oktober 2024 wurde der Verurteilte mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Lüneburg gesucht", heißt es vonseiten der Polizei. "Der Mann zahlte die geforderte Geldstrafe nicht, war bislang 'untergetaucht' und entzog sich somit der Strafvollstreckung. Jetzt hat der Gesuchte eine Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen zu verbüßen."

Wegen "vorsätzlicher Trunkenheit im Straßenverkehr" wurde der Mann damals zu einer Geldstrafe von rund 1900 Euro verurteilt.