19.02.2023 16:02 Marihuana-Geruch wird ihm zum Verhängnis: Polizei findet mehrere Kilo Drogen in Wohnung von Hamburger

Die Kontrolle eines PKW führte am Freitag in Hamburg zu einem größeren Drogenfund in der Wohnung des Fahrers. Marihuana-Geruch im Wagen hatte ihn verraten.

Von Kevin Goonewardena

Hamburg - Da hatten die Beamten den richtigen Riecher: Die Kontrolle eines VW Golf GTI führte am Freitagabend im Stadtteil Altona-Altstadt zu einem anschließenden größeren Drogenfund in der Wohnung des Fahrers. Marihuana-Geruch im Wagen hatte ihn verraten. Bei einer Verkehrskontrolle am Freitagabend in Hamburg ging den Beamten ein mutmaßlicher Drogendealer ins Netz. (Symbolbild) © Joern Pollex/dpa Der Golf GTI mit zwei jungen Männern fiel den Beamten der Verkehrsdirektion 2 an der stationären Kontrollstation auf, die die Polizisten an der Ecke Louise-Schröder-Straße/Holstenstraße eingerichtet hatten. Die beiden 21 und 26 Jahre alten deutschen Insassen des Wagens gerieten in der Folge der Kontrolle in den Fokus, da den Beamten deutlicher Marihuana-Geruch aus dem Fahrzeuginneren entgegenstieß. Das teilte die Polizei Hamburg am Sonntag mit. Zudem hätten die Beamten bei dem 26-Jährigen Anzeichen für erst kürzlichen Drogenkonsum ausgemacht. Hamburg Crime SEK stürmt Wohnung und nimmt verurteilten Gewalttäter fest Für die folgende Durchsuchung des Fahrzeugs zogen die Beamten schließlich auch den Zoll hinzu. Und sie wurden nicht nur im Fahrzeug selbst sowie bei der Durchsuchung des 21-Jährigen fündig. Neben mehreren sogenannten Grip-Beuteln mit Marihuana stellten die Beamten in der Wohnung des jüngeren Mannes etwa dreieinhalb Kilogramm Marihuana, circa ein Kilogramm Haschisch, 3.775 Euro, die vermutlich aus Drogengeschäften stammen, Verpackungsmaterial und eine Feinwaage sicher. Den Durchsuchungsbeschluss hatten die Beamten aufgrund des Verdachts des gewerbsmäßigen Drogenhandels bei der Staatsanwaltschaft kurzfristig beantragt. Die Verdächtigen kamen nach den Erkennungsdienstlichen Maßnahmen auf freien Fuß, da keine Haftgründe bestehen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Drogendezernat im Landeskriminalamt (LKA 62).

