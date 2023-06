Mehrere Festnahmen nach erneuten Einbruch-Versuchen im Hamburger Hafen

Hamburg - Es hört einfach nicht auf! Am Sonntag ist es auf dem Container-Terminal Altenwerder im Hamburger Hafen erneut zu mehreren Polizei -Einsätzen gekommen.

Die Polizei konnte auf dem Terminal-Gelände im Hamburger Hafen mehrere Männer festnehmen. © Lenthe-Medien

Seit Tagen verschlägt Täter, meist niederländischer Herkunft, auf das Gelände, um dort nach bestimmten Container Ausschau zu halten. Deren Inhalt: vermutlich Drogen und Waffen. Doch irgendetwas muss schiefgegangen sein, denn anscheinend sind sie bislang nicht fündig geworden.

Am Sonntag kam es nun erneut zu Polizei-Einsätzen in dem Container-Terminal, wie eine Sprecherin auf TAG24-Nachfrage mitteilte.

In der Nacht wurden gegen 3.30 Uhr mehrere verdächtige Personen auf dem Gelände gemeldet. Die Beamten konnten dabei drei Männer in einem Container ausfindig machen. Ob sie fanden, was sie suchten, ist noch unklar. Die Niederländer wurden vorläufig festgenommen.

Im Verlauf des Sonntages rückte die Polizei erneut aus. Im Terminal-Bereich hielten sich mehrere unbekannte Personen auf. Bei der Suche nach ihnen wurden sogar Diensthunde eingesetzt, die zwei Männer aufspüren konnten. Sie wurden verhaftet.

In diesem Zuge soll es nach TAG24-Informationen erstmals zu einem Gebrauch eines Röntgengerätes für Seecontainer des Zolls gekommen sein.