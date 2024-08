Messerstecherei vor Drogen-Beratungsstelle, Täter auf der Flucht

Hamburg - Vor der Drogenberatungsstelle "Drob Inn" in Hamburg -St. Georg ist es am heutigen Freitagabend zu einer Messerstecherei gekommen. Drei Menschen wurden verletzt. Der Täter ist flüchtig.

Einer der drei Geschädigten verletzte sich selbst durch das Versprühen von Pfefferspray als Verteidigungsmaßnahme. © HamburgNews

Mutmaßlich nach einem Streit soll der inzwischen namentlich bekannte Tatverdächtige gegen 18 Uhr zwei Männer mit einem Messer verletzt haben.

Mit Stichwunden am Rücken und am Bein wurden die beiden Opfer per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Lebensgefahr bestehe bei keinem der beiden Männer, so ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg gegenüber TAG24.

Der dritte Verletzte fügte sich den größten Schaden selbst durch das Einsetzen eines Pfeffersprays zur Verteidigung zu.