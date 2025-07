Nach Messerattacke am Jungfernstieg: Haftbefehl nach versuchtem Tötungsdelikt

Der 29-jährige Afghane wurde am Dienstag im Stadtteil Wandsbek verhaftet, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der Vorfall hatte sich am 9. Juli auf Höhe des Alsteranlegers ereignet. Zwei Gruppen mit insgesamt etwa acht Männern waren in Streit geraten, dabei erlitt der 31-Jährige Schnittverletzungen am Arm und am Oberkörper. Er musste im Krankenhaus behandelt werden, Lebensgefahr bestand nicht.