04.12.2024 10:45 Mysteriöser Fund an Nordseestränden: Besucher sollen sich fernhalten

Insgesamt rund 150 Kilogramm Kokain - verpackt in mehrere Pakete - wurden in den vergangenen drei Tagen an den Stränden in Föhr, Amrum und Sylt entdeckt.

Hamburg - Insgesamt rund 150 Kilogramm Kokain wurden in den vergangenen drei Tagen an verschiedenen Nordseestränden gefunden. Mehrere Kokain-Pakete wurden in den vergangenen Tagen an Nordseestränden gefunden. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa Die mysteriösen Pakete wurden im Sand an den Nordseeinseln Föhr, Amrum und Sylt entdeckt. Derzeit und auch in den kommenden Tagen werden Zoll und Polizei die Strände nach weiteren Drogenpaketen absuchen. Das meldete die Polizei Hamburg am Mittwochmorgen. Verantwortlich für die Ermittlungen zu Personen und Beförderungsmitteln, die in den Vorfall verwickelt sein könnten, ist das Zollfahndungsamt Hamburg im Auftrag der Staatsanwaltschaft Flensburg. Hamburg Crime Trickbetrug! Rentner verliert Gold in Millionenwert an falschen Polizisten Es wird davon ausgegangen, dass auch in nächster Zeit weitere Päckchen angespült werden könnten. Die Ermittlungsbehörden bitten deshalb Strandbesucher darum, sich von solchen Objekten oder anderen verdächtigen Gegenständen fernzuhalten. Auffällige Funde im Sand sollen umgehend dem Zoll oder der Polizei gemeldet werden.

Titelfoto: Marcus Brandt/dpa