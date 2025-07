31.07.2025 07:00 Vermisstes Mädchen flüchtet aus Auto: Zwei Festnahmen

Am Mittwochabend ist eine als vermisst gemeldete 14-Jährige in Hamburg aus einem Auto geflüchtet, in dem sich zwei Männer befanden.

Von Tobias Bruns

Hamburg - Am späten Mittwochabend ist eine als vermisst gemeldete 14-Jährige in Hamburg aus einem Auto geflüchtet, in dem sich zwei Männer befanden.

Ermittlungen zu Straftatbestand und Umständen laufen. Mehr anzeigen Die Polizei verhaftete die Männer, aus deren Auto die 14-Jährige geflüchtet war. © CityNews TV Gegen 22.38 Uhr wurde die Polizei in die Wandsbeker Marktstraße gerufen. Alarmiert wurden die Beamten von der Besatzung eines Krankenwagens, die Probleme mit einer Patientin meldete. Die 14-Jährige habe sich aggressiv verhalten, so ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24. Schnell wurde klar, dass es sich bei dem Mädchen um eine 14-Jährige handelte, die als vermisst gemeldet wurde. Hamburg Crime Mindestens zehn Schüsse: Mitarbeiter entdeckt Löcher in Verlagsgebäude Hamburg Crime Schüsse in Hamburg: Zwei Menschen getötet Laut Reporter vor Ort berichteten Zeugen, dass das Mädchen aus einem Auto geflüchtet sei, in dem sich zwei Männer befanden. Die Männer wurden vorläufig verhaftet und mussten mit auf die Wache. Der Straftatbestand wird noch geklärt. Auch ob sich die 14-Jährige tatsächlich unfreiwillig in dem Auto befand, ist Gegenstand der Ermittlungen.

