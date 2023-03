Nach Randale in Hamburger Innenstadt: Polizei identifiziert Tatverdächtige und sucht Zeugen

Hamburg - Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe! Anfang März war es in der Hamburger Innenstadt nach einer geplatzten Geschenke-Aktion des Modelabels Reternity zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen und der Polizei gekommen. Nun werden Zeugen gesucht, die die Randale gefilmt oder fotografiert haben.

Zwischen Jugendlichen und der Polizei war es zu einer Auseinandersetzung gekommen. © Daniel Bockwoldt/dpa

Rund 400 Jugendliche hatte sich am Samstag, dem 4. März in der Hamburger Innenstadt am Mönckebergbrunnen versammelt und wollten kostenlos ein paar Klamotten einsacken. Doch sie warteten vergeblich.

Als ihnen dämmerte, dass nichts zu holen war, kippte die Stimmung. Einige der Jugendlichen wurden aggressiv, belästigten Passanten und warfen Gegenstände. Selbst die Polizei konnte die Situation nicht beruhigen und wurde zur Zielscheibe der aggressiven Heranwachsenden. Die Beamten wurden mit Bechern, Flaschen und Pyrotechnik beworfen. Drei Polizisten wurden dabei verletzt.

Wie ein Sprecher am Dienstag erklärte, wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand 21 Verfahren in Zusammenhang mit den Tumulten eingeleitet, unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs, tätlicher Angriffe auf Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzungen.

Zudem konnten ein zwölfjähriges Kind, was allerdings strafunmündig ist, sowie fünf Jugendliche im Alter von 14 bis 17 und ein Heranwachsender als Tatverdächtige identifiziert werden.