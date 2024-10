Nach Schüssen in der Schanze: Polizei nimmt mutmaßlichen Täter fest

Hamburg - Sie haben ihn! Nach Schüssen Mitte September in der Hamburger Sternschanze , bei denen ein 22 Jahre alter Mann verletzt worden war, konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter festnehmen.

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Schützen, der Mitte September in der Hamburger Sternschanze auf einen 22-Jährigen geschossen hatte, festnehmen. © HamburgNews

Wie eine Sprecherin am Freitag erklärte, konnte ein 27-Jähriger am Mittwoch im Stadtteil Bramfeld verhaftet werden. Hinweise auf ihn hatte die Polizei bereits unmittelbar nach der Tat erhalten.

Bei den Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, sodass die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erwirkte.

Da der Verdächtige nach derzeitigen Erkenntnissen über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde die Zielfahndung eingebunden, die ihn schließlich am Mittwochnachmittag in der Bramfelder Bengelsdorfstraße lokalisieren konnte.

Mithilfe des SEK konnte er verhaftet und anschließend in Untersuchungshaft gebracht werden. Die Ermittlungen dauern in dem Fall weiterhin an.