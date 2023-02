22.02.2023 15:55 Nach spektakulärem Einbruch bei Chanel: Festnahme am Hauptbahnhof

Nach einem spektakulären Einbruch in eine Chanel-Boutique in Hamburg ist ein 48-Jähriger am Essener Hauptbahnhof verhaftet worden.

Hamburg/Essen - Nach einem spektakulären Einbruch in eine Edelboutique in der Hamburger Innenstadt im Oktober vergangenen Jahres ist ein 48-Jähriger am Essener Hauptbahnhof verhaftet worden. Das mutmaßlich gestohlene Auto stand nach dem Einbruch vor der Boutique am Neuen Wall. © Blaulicht-News.de Der Mann gelte als dringend tatverdächtig, teilte die Hamburger Polizei am Mittwoch mit.

Er soll den Ermittlungen zufolge mit einem gestohlenen Auto am 18. Oktober frühmorgens in das Schaufenster des Nobelgeschäftes am Neuen Wall gefahren sein. Nach dem Crash wurden mehrere hochwertige Taschen gestohlen. Der Wert des Diebesguts lag im mittleren fünfstelligen Bereich, wie ein Polizeisprecher damals sagte. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauerten den Angaben zufolge an.

Titelfoto: Blaulicht-News.de