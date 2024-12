Nach Tötungsdelikt in Hamburg-Neustadt - 5000 Euro Belohnung für Hinweise

Hamburg - Am 20. Oktober wurde ein 31-jähriger Mann tot im Treppenhaus seines Wohnhauses in der Straße "Herrengraben" in Hamburg gefunden. Er wurde erschossen. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro für sachdienliche Hinweise ausgesetzt, die zur Aufklärung der Tat führen.