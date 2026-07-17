17-Jähriger sticht mehrfach auf Opfer ein: Haftbefehl nach versuchtem Tötungsdelikt

Hamburg - Am Mittwochabend hat ein junger Mann (17) auf einer Party in Hamburg -Langenhorn anscheinend mehrfach auf einen anderen Gast (18) eingestochen. Der Tatverdächtige sitzt nun in U-Haft.

Der Geschädigte musste in ein Krankenhaus gebracht werden. © Nonstopnews

Wie eine Sprecherin der Polizei gegenüber TAG24 am Donnerstag bestätigte, geriet ein 18-Jähriger und in 17-Jähriger auf einer Party in der Straße Moosbruch in einen Streit.

Gegen 20.30 Uhr zog der Tatverdächtige ein Messer und stach mehrfach auf das Opfer ein. Der Geschädigte erlitt schwere Verletzungen, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.

Der Täter trat anschließend die Flucht an, konnte aber im Rahmen einer groß angelegten Fahndung kurze Zeit später vorläufig festgenommen werden.

Beim Versuch, der Polizei zu entkommen, stürzte der 17-Jährige und zog sich eine so schwere Verletzung am Fuß zu, dass er operiert werden musste.

Laut Reporter vor Ort sei der junge Mann zuvor von der Party ausgeladen worden.