Sauf-Tour mit ICE: Frau mit 3,49 Promille muss von Polizei aus Zug getragen werden

Hamburg – Am Donnerstag musste eine sehr stark alkoholisierte Frau von der Polizei in Hamburg -Altona aus einem ICE geholt werden. Ob die Dame den Vatertag, wie bekanntlich viele Männer ebenfalls, zum Anlass genommen hatte, um sich unterwegs an alkoholischen Getränken zu erfreuen?

Eine betrunkene Frau war am Donnerstag mit 3,49 Promille im ICE nach Hamburg unterwegs. © Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, mussten die Beamten der Bundespolizei die völlig betrunkene 46-Jährige in einem eingefahrenen ICE an der Station Hamburg-Altona in Gewahrsam nehmen.

Die Polizisten mussten gerufen werden, weil ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn feststellte, dass die Mitfahrerin offenbar so betrunken war, dass sie nicht mehr ansprechbar gewesen ist. Die Betrunkene war in einem Abteil von Göttingen nach Hamburg unterwegs gewesen.

Beim Eintreffen der Streife sei die Frau völlig orientierungslos gewesen. "Sie wusste nicht, in welchem Bahnhof sie sich befindet. Eigenständig konnte die Frau aus dem Kreis Bielefeld ihren Weg nicht mehr fortsetzen", heißt es.

Sie sei von den Bundespolizisten in das Bahnhofs-Revier gebracht worden, wo ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde und einen erstaunlichen Wert von 3,49 Promille ergab.