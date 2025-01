Schießerei in Hamburg: Mann von Kugel getroffen

Hamburg - Wieder Schüsse in Hamburg ! Im Stadtteil St. Georg flogen am Sonntagabend die Kugeln.

Die Polizei hat den Tatort am Hansaplatz abgesperrt. © HamburgNews

Gegen 22.45 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen vor und in einem Café am Steindamm, sagte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei zu TAG24. Der Streit verlagerte sich wenig später in ein Lokal am Hansaplatz.

Im Verlauf der Auseinandersetzung fielen mehrere Schüsse. Dabei wurde ein Mann offenbar von mindestens einer Kugel getroffen.

Der Rettungsdienst brachte ihn verletzt in eine Klinik. Nach Polizeiangaben befindet sich der Verletzte nicht in Lebensgefahr.

Zudem wurde eine weitere Person leicht verletzt. Ob ebenfalls durch einen Schuss oder körperliche Gewalt konnte der Polizeisprecher nicht sagen.