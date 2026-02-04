Mann schlägt und tritt auf Bahn-Mitarbeiter ein: Polizei setzt ihn auf freien Fuß

Hamburg - Tätlicher Angriff auf dem Bahnsteig! Am Dienstag ist ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn in Hamburg von einem Mann durch Schläge und Tritte gegen den Kopf verletzt worden.

Am Bahnhof Dammtor in Hamburg ist ein Bahn-Mitarbeiter am Dienstag von einem aggressiven Mann angegriffen und verletzt worden. © NEWS5/Sebastian Peters

Wie die Bundespolizei mitteilte, war es gegen 15.15 Uhr am Bahnsteig zum Gleis 3 des Bahnhofs Dammtor zu dem Angriff gekommen, als ein 43-Jähriger unerlaubt den dortigen DB-Aufsichtsraum betrat, um sich aufzuwärmen.

Als er von einem Bahn-Mitarbeiter (49) darauf angesprochen wurde, reagierte der Mann äußerst aggressiv. Er beleidigte sein Gegenüber und griff ihn unvermittelt an!

So soll der 43-Jährige dem Mitarbeiter mehrfach gegen den Oberkörper und den Kopf geschlagen haben. Als dieser zu Boden ging, ließ er auch noch Tritte gegen den Kopf folgen.

Ein weiterer DB-Mitarbeiter (65) eilte seinem Kollegen zu Hilfe, wurde von dem Mann jedoch umgehend in den "Schwitzkasten" genommen. Erst ein zufällig anwesender Polizist konnte den Angriff stoppen und den 43-Jährigen fixieren.