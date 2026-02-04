Mann schlägt und tritt auf Bahn-Mitarbeiter ein: Polizei setzt ihn auf freien Fuß
Hamburg - Tätlicher Angriff auf dem Bahnsteig! Am Dienstag ist ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn in Hamburg von einem Mann durch Schläge und Tritte gegen den Kopf verletzt worden.
Wie die Bundespolizei mitteilte, war es gegen 15.15 Uhr am Bahnsteig zum Gleis 3 des Bahnhofs Dammtor zu dem Angriff gekommen, als ein 43-Jähriger unerlaubt den dortigen DB-Aufsichtsraum betrat, um sich aufzuwärmen.
Als er von einem Bahn-Mitarbeiter (49) darauf angesprochen wurde, reagierte der Mann äußerst aggressiv. Er beleidigte sein Gegenüber und griff ihn unvermittelt an!
So soll der 43-Jährige dem Mitarbeiter mehrfach gegen den Oberkörper und den Kopf geschlagen haben. Als dieser zu Boden ging, ließ er auch noch Tritte gegen den Kopf folgen.
Ein weiterer DB-Mitarbeiter (65) eilte seinem Kollegen zu Hilfe, wurde von dem Mann jedoch umgehend in den "Schwitzkasten" genommen. Erst ein zufällig anwesender Polizist konnte den Angriff stoppen und den 43-Jährigen fixieren.
Polizei setzt Mann nach Angriff am Bahnsteig wieder auf freien Fuß
Der als erstes attackierte Bahn-Mitarbeiter hatte Kopfverletzungen und weitere Blessuren am Körper erlitten. Nach der Erstversorgung vor Ort kam er unter anderem mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ins Krankenhaus. Der zweite Mitarbeiter blieb unverletzt.
Währenddessen wurde der Täter zum Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof gebracht. Er wurde dort jedoch nicht in eine Gewahrsamszelle gesteckt. Nachdem er nachgewiesen hatte, einen dringenden OP-Termin im Krankenhaus zu haben, wurde er entlassen.
Die Bundespolizei leitete mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung, gegen den 43-Jährigen. Die Ermittlungen dauern an.
Die Tat erinnert an die Tragödie von Landstuhl (Rheinland-Pfalz). Dort war am Montag ein Bahn-Mitarbeiter von einem Schwarzfahrer angegriffen und tödlich verletzt worden.
Titelfoto: Fotomontage: NEWS5/Sebastian Peters