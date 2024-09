21.09.2024 08:27 Schlägerei in Kneipe artet aus, doch keiner will damit etwas zu tun gehabt haben

In Hamburg-Schnelsen ist am Samstagmorgen in einer Kneipe eine Schlägerei ausgeartet. Als die Polizei eintraf, will keiner damit etwas zu tun gehabt haben.

Von Robert Stoll

Hamburg - Blutige Auseinandersetzung! Im Hamburger Stadtteil Schnelsen ist ein Mann am frühen Samstagmorgen durch Stichverletzungen verletzt worden. Die Polizei führte eine Person in Handschellen ab. © HamburgNews/Christoph Seemann Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums auf TAG24-Nachfrage erklärte, war der Mann in der Straße Burgwedel in einer Kneipe in eine Schlägerei geraten. Dabei habe er Schnittverletzungen erlitten, die durch ein Messer oder durch abgebrochenes Glas verursacht wurden. Er kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Eine Person wollte sich nach dem Eintreffen der Polizei aus dem Staub machen, konnte nach wenigen Hundert Metern aber geschnappt werden. Sein ganzer Körper war mit Blut überströmt. Unklar ist jedoch, ob dieses vom Opfer stammt. Die Hintergründe für die Auseinandersetzung sind noch völlig unklar, da alle anwesenden Personen, wie auch das Opfer, nicht mit den Beamten sprechen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Titelfoto: HamburgNews/Christoph Seemann