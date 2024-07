09.07.2024 06:37 Schüsse mitten im Wohngebiet! Polizei im Großeinsatz

In Hamburg-Eißendorf sind am Montagabend mehrere Schüsse gefallen. Zwei Gruppen waren in Streit geraten, eine Person wurde dabei verletzt.

Von Robert Stoll

Hamburg - Großeinsatz für die Hamburger Polizei! Am Montagabend sind im Stadtteil Eißendorf zwei Männergruppen in Streit geraten, sogar Schüsse sind gefallen. Nach Schüssen in Hamburg-Eißendorf sicherte die Polizei den Tatort ab. © Lenthe-Medien Wie ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes auf TAG24-Nachfrage erklärte, hatte sich die Auseinandersetzung an der Kreuzung In der Schlucht und Göhlbachtal abgespielt. Anwohner hatten gegen kurz nach 19 Uhr Schussgeräusche gehört und die Polizei alarmiert. Vor Ort konnten die Beamten 15 Patronenhülsen sicherstellen. Von den Beteiligten war hingegen niemand mehr anwesend, auch eine mutmaßliches verletzte Person war verschwunden. Wenige Kilometer entfernt konnten die Einsatzkräfte ein Auto stoppen. Darin fanden sie einen Schlagstock sowie eine Schreckschusswaffe, mit der die Schüsse abgegeben worden sein sollen. Hamburg Crime Mann lebensgefährlich mit Messer verletzt, Tatverdächtiger in U-Haft Kurze Zeit später konnte die Polizei am Tatort des Geschehens eine Gruppe von vier Männern anhalten. Sie sollen an dem Streit beteiligt gewesen sein und wurden festgenommen. Die Beamten stellten einen Schlagstock sicher. © Lenthe-Medien Polizei findet verletzte Person Im Laufe des Abends durchsuchten Beamte unter anderem eine Wohnung am Hermesweg in Heimfeld. Dort konnte auch eine verletzte Person angetroffen werden. Sie wies leichte Verletzungen auf, vermutlich durch Schläge. Was der Hintergrund der Auseinandersetzung war, ist noch völlig unklar. Die Beteiligten schwiegen bislang. Aufgrund der unklaren Lage am Abend war sogar die Spezialeinheit der USE (Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen) angefordert worden.

