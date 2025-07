Schüsse vor Shisha-Bar: Person flüchtet zu Abifeier

Alles in Kürze

Am Sonntagmorgen sind in Hamburg-Bramfeld Schüsse gefallen. © NEWS5 / Domenic Schmidt

Gegen 1.04 Uhr am Sonntagmorgen seien die Einsatzkräfte in der Haldesdorfer Straße in Hamburg-Bramfeld vor einer Shisha-Bar auf dem Rückweg von einem Einsatz auf eine Personengruppe aufmerksam geworden.

Die Lage hatte sich weiter zugespitzt, als plötzlich mehrere Schüsse fielen, so der Sprecher des polizeilichen Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.

Ein 18-Jähriger sei dabei verletzt worden, jedoch nicht lebensgefährlich. Bei der Verletzung handle es sich mutmaßlich um eine Schussverletzung. Derzeit werde der junge Mann im Krankenhaus untersucht.

Hinzu kommt, dass eine Person aus der auffälligen Personengruppe flüchtete. Und zwar in eine Eventlocation. Zu diesem Zeitpunkt habe dort gerade eine Abifeier stattgefunden.

Der Sprecher verdeutlichte jedoch nochmal, dass die Eventlocation an sich nichts mit dem Vorfall zu tun habe. Der vorherige Schusswechsel habe auf der Straße stattgefunden, woraufhin einer der Beteiligten lediglich in die Eventlocation geflohen sei.