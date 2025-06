SEK-Einsatz in Hamburg: Kräfte stürmen Reihenhaus

Hamburg - In Hamburg hat das SEK am Sonntagmittag ein Reihenhaus gestürmt und eine Person festgenommen. Der Bereich ist großräumig gesperrt.

Alles in Kürze

Schwer bewaffnete Einsatzkräfte haben das Haus in der Legienstraße gestürmt und einen Mann festgenommen. © NEWS5 / René Schröder

Am Sonntagvormittag riefen Anwohner die Polizei, weil ein nur mit einer Unterhose bekleideter Mann in Handschellen herumlief und um Hilfe schrie, wie ein Polizeisprecher am Nachmittag auf TAG24-Nachfrage berichtete.

Als die Beamten den Mann antrafen, gab dieser an, in dem später gestürmten Haus von einem bewaffneten Mann festgehalten worden zu sein.

Gegen 12 Uhr stürmte das Sondereinsatzkommando der Polizei das Haus in der Legienstraße.

Die Polizei bestätigte gegenüber TAG24, dass sich im Inneren ein Mann befunden habe, der vorläufig festgenommen wurde. Ob er dort gemeldet war, konnte die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.

In dem Gebäude sei eine Schusswaffe gefunden worden.