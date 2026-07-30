Sendungen geklaut und einer Kontrolle entzogen: Polizei fahndet nach zwei Tatverdächtigen

Hamburg - Am Donnerstag haben zwei Männer mutmaßlich Sendungen aus einem Verteilerkasten in Hamburg geklaut und flüchteten anschließend vor der Polizei .

Der Wagen wurde verlassen im Mittelweg gefunden. © Christoph Seemann/HamburgNews

Gegen 11 Uhr seien die Personen dabei beobachtet worden, wie sie Kästen mit Briefen aus einem Verteilerkasten entwendet haben, bestätigte eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24.

Anschließend machten sie sich mit einem weißen Mercedes Vito aus dem Staub. Als Polizisten den Wagen entdeckten, entzogen die Männer sich der Kontrolle und flüchteten.

Die Ermittler konnten die Lieferungen allerdings per GPS-Tracking nachverfolgen und trafen das Fahrzeug im Mittelweg an. Von den Männern fehlte allerdings jede Spur.