Spaziergänger finden Leiche im Hamburger Stadtpark: 18-Jähriger festgenommen

Hamburg - Wie erst am Karfreitag bekannt wurde, haben Spaziergänger bereits am Donnerstagnachmittag eine männliche Leiche im Hamburger Stadtpark entdeckt. Laut Polizei gab es Anzeichen für ein Fremdverschulden.

Am Gründonnerstag ist im Hamburger Stadtpark eine Leiche gefunden worden. (Archivbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Der Leichnam war von Fußgänger gegen 17.30 Uhr in einem Gebüsch in der Nähe des Planschbekens entdeckt worden, wie ein Sprecher erklärte. Ein alarmierter Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen. Bei dem Opfer soll es sich um einen 18-Jährigen handeln.

Laut Zeugenaussagen wies die Leiche zahlreiche Messerstiche auf, der polizeilicher Lagedienst bestätigte dies nicht, sprach aber von einem vermeintlichen "Tötungsdelikt" durch Fremdverschulden.

Im Zuge der Ermittlungen geriet ein ebenfalls 18 Jahre alter Bekannter in den Fokus der Polizei. Nach einer Vernehmung wurde er vorläufig festgenommen und in U-Haft gebracht. Am Ostersamstag soll er einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Mordkommission hat die andauernden Ermittlungen aufgenommen. Die genaue Hintergründen zur Tat sind noch unklar.