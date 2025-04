Spaziergänger finden Leiche im Hamburger Stadtpark

Hamburg - Wie erst am heutigen Karfreitag bekannt wurde, haben Spaziergänger bereits am Donnerstagnachmittag eine männliche Leiche im Hamburger Stadtpark entdeckt. Laut Polizei gibt es Anzeichen für ein Fremdverschulden.

Am Gründonnerstag ist im Hamburger Stadtpark eine Leiche gefunden worden. (Archivbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Nach Informationen des "Hamburger Abendblatts" wurde die Leiche gegen 17.30 Uhr in einem Gebüsch in der Nähe eines Spielplatzes am Südring gefunden.

Der Mann soll nach Angaben der Spaziergänger zahlreiche Stichverletzungen aufgewiesen haben.

Das bestätigte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg nicht, sprach aber davon, dass die Polizei von einem "Tötungsdelikt" ausgeht. Es gebe Anzeichen für ein Fremdverschulden.